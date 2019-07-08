بداية من غد إنطلاق أكبر منتدى دولي لتقييم تقدم إنجاز أهداف التنمية المستدامة بحضور الحكومات وقيادات القطاعين العام والخاص و المجتمع المدني

إطلاق تقرير تقدم إنجاز أهداف التنمية المستدامة على آمتداد السنوات الأربع الماضية

8/7/2019

أكثر من ألفي مشارك من بينهم حوالي 100 وزير إضافة إلى قيادات من عالم الأعمال والمجتمع المدني سيجتمعون بداية من يوم غد 9 يونيو و حتى يوم 19 من الشهر في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى لتقييم تقدم إنجاز أهداف التنمية المستدامة ولمناقشة الخطط والنجاحات والتحديات والدروس المستفادة في مسيرة العمل لبلوغ عالم أكثر عدالة وأكثر سلاما وازدهارا على كوكب صحي بحلول عام 2030.

و سيشهد افتتاح المنتدى السياسي رفيع المستوى بالخصوص إطلاق تقرير أهداف التنمية ال مستدامة2019 ، الذي سيقدم معلومات و معطيات جديدة توضح وضعية ونسق ونتائج الإجراءات المتخذة من أجل أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الأربع الماضية. كما سيسلط الضوء على التحديات والانتكاسات بالإضافة إلى تقديم تقديرات حول ما إذا كنا على المسار الصحيح لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الموعد النهائي 2030.

المنتدى الذي ينعقد بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعد أكبر تجمع سنوي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وينتظر أن يشهد قيام 47 دولة بعرض مراجعاتها الوطنية في مجال تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة و عقد ما يقرب من 156 فعالية جانبيًة على مدار عشرة أيام . و بذلك ستكوم قرابة 142 دولة قد عرضت مراجعاتها الوطنية الطوعية منذ إعتماد أهداف التنمية المستدامة سنة 2015. و هو ما يعد مؤشرا على إنخراط عالمي هام لتحقيق هذه الأهداف. و قد كانت أربع مدن بما فيها مدينة نيو يورك عرضت و لأول مرة السنة الماضية مراجعاتها المحلية الطوعية التي تكمل المراجعات الوطنية بما يجسر الفجوة بين الواقع المحلي والسياسات الوطنية.

وقد كان المغرب ضمن أول الدول التي بادرت بعرض مراجعاتها الوطنية في أول دورة للمنتدى سنة 2016. و ينتظر أن يكون المغرب السنة القادمة مجددا ضمن الدول التي تعرض مراجعاتها الوطنية.

هذا الاجتماع التقييمي الرابع منذ إعتماد أهداف التنمية المستدامة سنة 2015 سيعمل على تمهيد الطريق للأسبوع رفيع المستوى خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم ، والتي ستستضيف خلالها المنظمة قمة العمل بشأن المناخ و مؤتمر أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى حول تمويل التنمية والتغطية الصحية الشاملة ومسار تسريع إجراءات العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية .

موضوع منتدى هذه السنة هو “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة” مع تركيز خاص على ستة من أهداف خطة التنمية المستدامة السبعة عشر. و ستكون الأهداف 4 (جودة التعليم) ، 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) ، 10 (الحد من عدم المساواة) ، 13 (العمل المناخي) ، 16 (السلام ، العدالة والمؤسسات القوية) و 17 (الشراكات) موضوع الإستعراض هذه السنة.

تشمل الأحداث الجانبية الرئيسية على إمتداد الأيام بين 9 إلى 10 يوليو تنظيم الركن الإعلامي لأهداف التنمية المستدامة SDG Media Zone ( بالإضافة إلى إطلاق تقرير التنمية المستدامة 2019 يوم 9 يوليو، و تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية يوم 15 يوليو ، وخطة الهوية القانونية للأمم المتحدة ( 16 يوليو).

و ينتظر أن يشهد المنتدى السياسي رفيع المستوى تنظيم سلسلة من الأحداث الخاصة الكبرى على لإشراك المزيد من الأطراف المعنية بأهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك مبادرة استدامة التعليم العالي (10 يوليو) ، ومهرجان سينما التنمية المستدامة (11 يوليو) ، والأعمال الخيرية وأهداف التنمية المستدامة (16 يوليو) ، و منتدى كبار مسؤولي الاستدامة تحت شعار القيادة والتحويل والنجاح (17 يوليو) وفعالية 2030 المحلية تحت شعار : العمل المحلي من أجل الالتزامات العالمية (16-17 يوليو).

لمزيد من المعلومات:

يرجى زيارة موقع المنتدى https://is.gd/2019hlpf

القائمة الكاملة للمشاركين http://bit.ly/HLPFProgramme

المراجعات الوطنية الطوعية: http://bit.ly/VNReviews

الأحداث الخاصة https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/specialevents

القائمة الكاملة للأحداث الجانبية https://bit.ly/2JgTn97

تقرير أهداف التنمية المستدامة: https://unstats.un.org/sdgs

الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة www.un.org/en/summits2019