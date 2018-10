L’ONU plaide pour une représentation exacte des migrants, loin des clichés

L’Assemblée générale des Nations Unies a finalisé en juillet le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, qui doit être formellement approuvé les 10 et 11 décembre prochains lors d’une conférence intergouvernementale à Marrakech, au Maroc.

« Un aspect important du Pacte mondial est la promotion d’un ‘discours public ouvert et fondé sur des preuves sur la migration et les migrants… qui génère une perception plus réaliste, plus humaine et plus constructive’ pour corriger la prolifération des perceptions négatives concernant les migrants », a rappelé Mme Arbour lors d’une réunion de haut niveau à New York en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon elle, le Pacte mondial reconnaît « la complexité de la migration, son caractère inévitable, la multitude de facteurs qui déclenchent les décisions individuelles des personnes déplacées et la diversité des circonstances dans lesquelles elles s’installent dans les communautés d’accueil ».

« Le Pacte mondial est l’aboutissement de plusieurs décennies d’études, de recherches, de dialogues et de débats reconnaissant les nombreux avantages que la migration apporte aux États, aux communautés d’accueil, aux migrants et aux personnes laissées derrière eux », a ajouté Mme Arbour.