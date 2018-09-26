المغرب يؤكد التزامه بمرجعيات مجلس الأمن لحل الخلاف حول الصحراء الغربية

وفي كلمته في وقت متأخر من مساء اليوم الأول للمداولات رفيعة المستوى للجمعية العامة، قال العثماني.

« يظل الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه واستدامته. »