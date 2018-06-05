في اليوم العالمي للبيئة الأمين العام يدعو للقضاء على التلوث بالبلاستيك

موضوع الاحتفال بهذا اليوم لعام 2018 هو« التغلب على التلوث البلاستيكي ». و في رسالت بالمناسبة دعا الأمين العام وجه رسالة بالمناسبة دعا فيها للقضاء على التلوث بالبلاستيك و بنبذ البلاستيك ذي اللإستعمال الوحيد و برفض إستعمال ما لايمكننا إعادة إستعماله.

الأمين العام

رسالة بالفيديو بمناسبة يوم البيئة العالمي

٥ حزيران/يونيو ٢٠١٨

رابط الفيديو مع ترجمة النص للعربية

إن الكوكب المعافَى أساسي لمستقبل يعمه الازدهار والسلام.

ويقع على عاتقنا جميعا دور في حماية موطننا الوحيد.

ولكن قد يصعب علينا معرفة ما ينبغي أن نفعل أو من أين نبدأ.

ولهذا جاء يوم البيئة العالمي هذا العام ومعه مطلب وحيد.

ألا وهو القضاء على التلوث بالبلاستيك.

فنفايات البلاستيك الضارة تجتاح عالمنا.

إذ يصل منها إلى المحيطات كل عام أكثر من 8 ملايين طن.

وأصبح عدد الجزيئات البلاستيكية في البحار يفوق عدد النجوم في مجرتنا.

ولم يسلم منها مكان، من الجزر النائية إلى منطقة القطب الشمالي.

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيكون البلاستيك في محيطاتنا بحلول عام 2050 أكثر من الأسماك.

ويحل يوم البيئة العالمي هذا العام ومعه رسالة بسيطة: ألا وهي نبذ البلاستيك الوحيد الاستعمال.

فليكن الرفض موقفكم إزاء ما لا تستطيعون إعادة استعماله.

وبالعمل معا، يمكننا أن نرسم الطريق إلى عالم أنظف وأكثر اخضرارا.

شكرا لكم.