L’ONU rend hommage à la contribution du Maroc aux efforts de maintien de la paix dans le monde

Rabat – 19/05 / 2018- (Centre d’information des Nations Unies) – Les Nations Unies ont rendu aujourd’hui un vibrant hommage au Maroc pour sa contribution aux efforts de maintien de la paix des Nations Unies ainsi qu’aux casques bleus marocains et leurs familles pour leurs importants services et sacrifices pour la paix et la sécurité mondiale.

Merci le Maroc pour votre contribution et sacrifice ”. Les Nations Unies ont publié pour l’occasion une collection de photos et de posters dans les six langues officielles, en plus du portugais et du Swahili, sous le titre “”.

Cet hommage de l’ONU au Maroc intervient dans le cadre de la campagne mondiale de communication « Merci à vous casques Bleus pour votre service et sacrifice » lancée par l’ONU pour sensibiliser sur l’importance stratégique des opérations de maintien de la paix et pour exprimer la gratitude et la reconnaissance aux pays contribuant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ainsi qu’aux casques blues et leurs familles pour leurs sacrifices au service de la paix et la sécurité dans le monde. La campagne lancée en debut de l’année se poursuit jusqu’à la date du 29 mai 2018, qui marquera cette année le 70ème anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis leurs débuts en 1948.

Quatorzième pays contributeur en troupes, le Maroc contribue avec 1600 casques bleus actuellement en service sous le drapeau de l’ONU dans les missions de maintien de la paix en république centre-africaine (MINUSCA) et en république démocratique du Congo (MONUSCO). Il a été sélectionné parmi 26 pays contribuant aux opérations de l’ONU pour recevoir l’expression d’une gratitude publique à travers le monde , à savoir le Bangladesh, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la Chine, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, la Mongolie, le Maroc, Népal, Pays-Bas, Niger, Nigéria, Pakistan, Sénégal, Afrique du Sud, Rwanda, Tanzanie, Tunisie, Royaume-Uni, Uruguay et Zambie.

Coordonnée par les Départements de l’information, des opérations de maintien de la paix et de l’appui aux missions, la campagne met en évidence la valeur et l’utilité des opérations de maintien de la paix. Elle souligne les risques encourus pour les casques bleus qui travaillent dans des conditions difficiles, les sacrifices personnels qu’ils donnent ainsi que ceux de leurs familles. Selon les statistiques plus de 3500 casques bleus ont perdu la vie dans l’accomplissement de leur noble devoir. 43 casques bleus marocains ont donné leurs vies alors qu’ils servaient, sous le drapeau des Nations Unies, dans des missions de maintien de la paix dans des pays africains.

La campagne souligne également le profond impact positif des casques bleus dans les communautés qu’ils servent. Chaque jour, les forces de maintien de la paix s’efforcent d’apporter un plus dans la vie de millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde. Dans des endroits tels que la République centrafricaine et le sud du Soudan, comme dans d’autres pays, les soldats de la paix protègent les civils contre les attaques violentes et appuient la fourniture de l’aide humanitaire nécessaire.

Au fil du temps, les opérations de maintien de la paix se sont avérées être l’un des outils les plus efficaces dont l’ONU dispose pour aider les pays qui en ont besoin à entreprendre la délicate transition du conflit à la paix et la reconstruction. Depuis 1948, plus d’un million de femmes et d’hommes ont travaillé dans les forces de maintien de la paix de l’ONU. Les opérations de maintien de la paix sont menées dans le cadre d’un partenariat mondial impliquant plus de 120 pays.