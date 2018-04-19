الرباط 18 أبريل 2018– يدعو برنامج رهام الفرا للزمالة الصحفية الصحفيين الشبان بين سن 22 و35 سنة لتقديم ترشحاتهم لسنة 2018. يعتبر برنامج (رهام الفرا للزمالة الصحفية) فرصة فريدة للصحفيين الشبان من البلدان النامية وتلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن ضمنها بلدان المغرب العربي.

فعلى إمتداد ثلاث أسابيع يوفر البرنامج للصحفيين الشبان الذين يتم إختيارهم فرصا ثمينة لتغطية أعمال الجمعية العامة وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها المتخصصة وحضور ندوات إعلامية وورشات عمل خاصة. كما يتيح البرنامج فرصا للقاء صحفيين من البلدان الأخرى وتبادل الأفكار مع المتخصص في مجال الاتصالات لدى الأمم المتحدة. وفي السنوات الماضية إلتقى الصحفيون الشبان بالأمين العام وبرئيس الجمعية العامة وبممثلين دائمين بالأمم المتحدة. كما ينظم البرنامج زيارات للمشاركين لمنظمات إعلامية كبرى مختلفة ولمنظمات غير حكومية. ويمنح المشاركون عند إنهائهم متطلبات البرنامج، شهادة مشاركة فيه.

يتم تقديم الترشحات عبر بتعمير إستمارة إلكترونية على الأنترنت على الرابط التالي:

https://outreach.un.org/raf/content/reham-al-farra-memorial-journalism-fellowship-2018-application

آخر موعد للتقدم بطلب المشاركة في البرنامج اهو يوم 7 مايو 2018

يوفّر البرنامج خدمات النقل الجوي ذهابا و إيابا من البلد الأصلي إلى نيويورك، كما يغطي نفقات الإقامة والوجبات الغذائية والمواصلات وغيرها من النفقات.

برنامج (رهام الفرا للزمالة الصحفية) مفتوح أمام الصحفيين الشباب المتفرغين للعمل الصحفي الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 سنة من البلدان النامية أو التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومن ضمنها بلدان المغرب العربي. كما يشترط في المترشحين التمكن من اللغة الإنجليزية وحيازة جواز سفر بمدة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر مع بدء البرنامج في سبتمبر 2018.

تأسس البرنامج عام 1980 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مسمى ‘برنامج دائرة الإعلام لتدريب المذيعين والصحفيين من البلدان النامية « . وتمت إعادة تسميته في سبتمبر 2003 ليصبح اسمه « برنامج رهام الفرا السنوي للزمالة الصحفية » تكريماً للآنسة رهام الفرا، وهي من أعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين قضوا في تفجير استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد.

لمزيد المعلومات بشأم البرنامج لسنة 2018 https://outreach.un.org/raf/eligibility