Rabat accueille le Forum ministériel Arabe sur l’Habitat et le Développement Urbain

18 Décembre 2017 – Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville du Royaume du Maroc organise le deuxième Forum Ministériel Arabe pour le Logement et le Développement Urbain (AMFHUD2) à Sofitel Jardin des Roses, Rabat du 21 au 22 Décembre 2017 en partenariat avec la Ligue des États Arabes et le Bureau régional d’ONU-Habitat pour les États arabes.

Sous le thème «Mettre en œuvre le nouvel agenda urbain dans la région arabe», AMFHUD2 est une occasion pour mettre en avant les défis persistants et émergents auxquels sont confrontés les pays arabes pour opérationnaliser la Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable 2030, leur moyen pour guider la mise en place du nouvel Agenda urbain et les composantes urbaines du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, en particulier l’Objectif de développement durable (ODD) 11 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Un an après l’adoption du Nouvel agenda urbain, l’AMFHUD2 représente une opportunité pour la région arabe pour discuter la voie à suivre pour promouvoir l’urbanisation en tant que moteur du développement durable.

Le Forum rassemblera près de 300 participants, y compris des délégations ministérielles de 20 pays arabes, ainsi que des représentants d’organisations internationales, de la société civile, des autorités locales, du secteur privé et des milieux universitaires. M. Joan Clos, Directeur exécutif d’ONU-Habitat, prononcera un discours sur le rôle de l’ONU-Habitat dans la réalisation de l’urbanisation durable dans la région arabe.

Les sessions et évènements parallèles présenteront les politiques et mécanismes nationaux et locaux visant à fournir un logement abordable et les meilleures conditions de vie pour tous dans la région arabe, tout en considérant les dimensions économiques, sociales et environnementales et l’impact des crises prolongées dans la région.

Suite à AMFHUD2, le Conseil ministériel du logement et de la construction de la Ligue des États arabes organisera sa 34ème réunion le 23 décembre pour discuter de leurs activités en cours et approuver la Déclaration de Rabat décrivant les principales recommandations et conclusions du Forum pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région arabe.

Pour plus d’information, veuillez contacter : AMFHUD@un.org