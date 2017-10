L’ONU annonce l’ouverture des candidatures pour la deuxième classe « Jeunes leaders pour les Objectifs de Développement Durable »

Rabat, 9 Octobre 2017 – Centre d’Information des Nations Unies – Les Nations Unies ont annoncé un appel à candidatures pour la seconde classe de Jeunes Leaders pour les Objectifs de Développement Durable (ODDs), des jeunes personnes exceptionnelles qui mènent des efforts pour éliminer la pauvreté, combattre le changement climatique, et réduire les inégalités.

L’initiative des Jeunes Leaders, pilote par l’Envoyé du Secrétaire-General Jayathma Wickramanayake, reconnait annuellement 17 jeunes leaders à la tête d’efforts acharnés pour atteindre Objectifs de Développement Durable en 2030. Ms. Wickramanayake a lancé l’appel le 7 octobre, lors du Sommet One Young World à Bogota .

Le programme des jeunes leaders met l’accent sur les jeunes du monde âgés entre 18 et 30 ans selon des sujets variés, qui mènent le changement positif vers un future durable. Les 17 jeunes sélectionnés travaillerons avec l’envoyé du Secrétaire-General pour la jeunesse pour mobiliser les jeunes pour les ODD, plaider pour leur réalisation et contribuer avec leurs conseils aux efforts de plaidoyer des Nations Unies en vue de mobiliser les jeunes.

“Les jeunes ne sont pas les leaders de demain- nous sommes les leaders d’aujourd’hui”, a dit Ms. Wickramanayake. “Surtout quand il s’agit d’atteindre les Objectifs de Développement Durable. Cette génération est la mieux équipée, avec leur connaissance, leur passion, et leur technologie, pour remettre la planète et nos sociétés sur un sentier durable. Les jeunes personnes sont l’arme secrète pour atteindre les Objectifs.”

Les jeunes entre 15 et 24 ans comptent 1.8 milliard, la plus vaste génération de l’histoire. Leurs nombres sont prévus à la hausse : entre 2015 et 2030 seulement, environ 1.9 milliard de jeunes devront atteindre l’âge de 15 ans.

“Pour atteindre les ODD, nous devons engager une génération de jeunes qui connaissent les Objectifs, sont impliqués par leur réussite et travaillent activement pour y arriver,” a ajoute l’Envoyé pour la Jeunesse.

La première classe de Jeunes Leaders a été annoncée en Septembre 2016, en amont de l’Assemble Générale des Nations Unies. Venant de divers milieux, secteurs et régions, les Jeunes Leaders 2016 ont travaillé ensemble pour susciter l’attention et l’appui des ODD. Pour en savoir plus, visitez www.sdgyoungleaders.org/meet-the-young-leaders

Entre 2016 et 2030, période au cours de laquelle les objectifs doivent être atteints, une nouvelle « classe » de 17 jeunes leaders sera annoncée chaque année, suite à un nouvel appel aux candidatures. Pendant leur mandat, les jeunes leaders travailleront en étroite collaboration avec l’Envoyé pour la Jeunesse et l’Organisation des Nation Unies en vue d’apporter leur soutien à la mobilisation d’autres jeunes autour de la mise en œuvre des Objectifs pour le Développement Durable. L’appel aux candidatures est ouvert du 7 Octobre à l’à l’adresse suivante www.sdgyoungleaders.org

Les candidats doivent être âgés entre 18 et 30 ans avant le 31 Décembre, 2017.

Les candidats seront sélectionnés sur la base de :

Leurs réalisations avérées prouvées en matière de promotion du développement durable ;

Leur capacité à commander une audience, influencer leurs collègues et inspirer leurs votants,

Leur influence positive dans le cadre de leurs domaines respectifs et leur réputation de leaders innovants et inclusifs,

Leur intégrité démontrée, leur engagement pour les ODD et les valeurs fondamentales des Nations Unies.

A propos des Objectifs pour le Développement Durable :

Le 1 Janvier 2016, les 17 Objectifs pour le Développement Durable (ODDs) de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable – adoptés par tous les leaders à travers le monde en Septembre 2015 pendant un sommet historique – sont officiellement entrés en action. Pendant les quinze années à venir, accompagnées de ces nouveaux objectifs qui s’appliquent universellement à tous, nous devons mobiliser tous nos efforts pour éradiquer la pauvreté sous toute ses formes, lutter contre les inégalités et se battre contre le changement climatique.

A propos de l’Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse :

Mme. Jayathma Wickramanayake a été nommée Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse en Juin 2017 à l’âge de 26. Elle s’emploie à étendre es efforts d’engagement et de plaidoyer de l’ONU auprès des jeunes à travers les quatre piliers de son action : le développement durable, les droits de l’Homme, la paix et la sécurité et l’action humanitaire. Elle sert en tant que représentant et conseiller du Secrétaire général. Mme. Wickramanayake œuvre à harmoniser les efforts du système de l’ONU pour le développement des jeunes, améliorer les réactions envers les besoins des jeunes, demander le respect des besoins de développement et les droits des jeunes, et aussi rapprocher le travail effectué pour les jeunes au sein de l’ONU vers ces derniers.

