الأمم المتحدة تعلن فتح الترشحات للقسم الثاني للشبان القادة من أجل أهداف التنمية المستدامة

الرباط- مركز الأمم المتحدة للإعلام – 9 أكتوبر – تعلن منظمة الأمم المتحدة عن فتح باب الترشحات للقسم الثاني للشبان القادة من أجل أهداف التنمية المستدامة – شبان متميزون يقودون جهودا للقضاء على الفقر، و مكافحة التغير المناخي والحد من أوجه عدم المساواة.

تختار مبادرة القادة الشبان كل سنة ، بقيادة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي، 17 قائدًا شابًا لقيادة المجهودات الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد أعلنت السيدة ويكراماناياكي يوم 7 أكتوبر فتح باب الترشحات وذلك أثناء قمة « عالمٌ شابٌ واحد – One Young World » في بوغوتا .

يسلط برنامج القادة الشبان الضوء على الشباب بين 18 إلى 30 عامًا عبر العالم، وعبر مختلف القضايا ممن يقودون التغيير الإيجابي نحو مستقبل مستدام. وسيعمل الشبان السبعة عشر الذين سيتم إختيارهم مع مبعوثة الأمم المتحدة للشباب لإشراك الشباب في أهداف التنمية المستدامة، من خلال الترويج لإنجازاتهم والمساهمة كاستشاريين متخصصين لدعم جهود الأمم المتحدة الترويجية لتعبئة الشباب.

تقول السيدة ويكراماناياكي إن « شباب اليوم ليسوا قادة الغادة – نحن قادة اليوم » و تضيف « ليست هناك جهود أصدق من التي تُلبى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لم يكن هناك جيل مُعَد بذلك الشكل من قبل – بالمعرفة، بالشغف، والتكنولوجيا – لوضع الكوكب ومجتمعاتنا على مسار الاستدامة. الشباب هم السلاح السري لتحقيق الأهداف. »

يعد الشباب بين 15-24 سنة اليوم حوالي 1.8 مليار شخص ، وهم الجيل الأكبر من الشباب على مدار التاريخ. ومن المتوقع لهذا العدد أن يزيد: فبين 2015 و2030 فقط، من المتوقع أن يبلغ عدد من هم في سن 15 عامًا نحو 1.9 مليار فرد.

و تضيف مبعوثة الأمم المتحدة للشباب أنه « لكي نحقق أهداف التنمية المستدامة، علينا إشراك جيل من الشباب يعرفون تلك الأهداف، ويهتمون بنجاحهم ويعملون بنشاط نحو تحقيقها ».

وقد كان الفريق الأول من القادة الشبان أعلن في سبتمبر 2016، قبيل الجمعية العام للأمم المتحدة لعام 2016. وقد عمل القادة الشباب القادمون من خلفيات وقطاعات ومناطق مختلفة، مع بعضهم لتعبئة العمل لدعم الأهداف. للمزيد بشأن الفريق الاول www.sdgyoungleaders.org/meet-the-young-leaders

وحتى عام 2030 – العام الذي يفترض أن نكون حققنا فيه الأهداف – سيتم كل سنة الإعلان عن فريق جديد من 17 قائدًا بعد دعوة مفتوحة للترشحات . وخلال كل فترة، سيعمل القادة الشباب مع مبعوث الشباب والأمم المتحدة لتعبئة دعم الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و هذه السنة إفتتح بات الترشحات بداية من 7 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر 2017. و يمكن تقديم الترشيحات عبر الإنترنت على الموقع التالي http://sdgyoungleaders.org

ويشترط في المترشحين أن تكون أعمارهم بين 18 إلى 30 عامًا قبل 31 ديسمبر، 2017.

سيتم إُختار المترشحين الناجحون على أساس:

إنجازاتهم المحققة في تعزيز التنمية المستدامة والنهوض بها؛

قدرتهم على قيادة الجماهير، والتأثير على معاصريهم وإلهام ناخبيهم؛

تأثيرهم الإيجابي في إطار عملهم وسمعتهم الحسنة بالقدرة على القيادة الشاملة والمبتكرة؛

نزاهتهم المشهود بها والتزامهم بأهداف التنمية المستدامة والقيم الجوهرية للأمم المتحدة.

عن أهداف التنمية المستدامة

في 1 يناير 2016، دخلت الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 – والتي تبناها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة تاريخية للأمم المتحدة –رسميًا حيز التنفيذ. وعلى إمتداد السنوات الخمسة عشر القادمة، علينا تعبئة الجهود في إطار تلك الأهداف الجديدة التي تنطبق على جميع أنحاء العالم، من أجل القضاء على كل أشكال الفقر، والحد من أوجه اللا مساواة، والتعامل مع التغير المناخي، مع ضمان أن لا يتخلف أي شخص عن الركب.

عن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة

عُينت السيدة جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2017 وهي تبلغ 26 عامًا. وهي تعمل لتوسيع إطار إشراك الشباب من خلال الأمم المتحدة ومناصرة الجهود المتخذة في أعمدة العمل الأربع – التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، السلام والأمن، والعمل الإنساني – والعمل كممثلة ومستشارة للأمين العام. للمزيد عن مبعوث الشباب: www.un.org/youthenvoy

لمزيد من المعلومات عن القادة الشباب لأهداف التنمية المستدامة:

www.SDGYoungLeaders.org

www.SDGYoungLeaders.org/media المصادر الإعلامية

أسئلة و أجوبة :

www.SDGYoungLeaders.org/faqs

مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب:

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