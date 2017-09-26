26/09/2017- تحتضن جينيف اليوم و غدا أول مؤتمر رفيع المستوى من نوعه يخصص لمسألة « تشغيل الشباب بشمال إفريقيا » وذلك بمبادرة من منظمة العمل الدولية .

و يحضرالمؤتمر كبار ممثلي الحكومات ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية من سبعة بلدان أفريقية هي: الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس فضلا عن شركاء التنمية؛ وذلك بهدف الاتفاق على « خارطة طريق جديدة لتشغيل الشباب في شمال أفريقيا » للخمس سنوات المقبلة.

لقد كانت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها شمال أفريقيا في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة تعبيرا من الشباب عن مطالبهم بالمزيد من الحرية والعدالة والوظائف. و منذ ذلك أعادت برامج التنمية بالمنطقة التركيز على التشغيل و العمل اللائق.

– نسبة بطالة الشباب في شمال إفريقيا لاتزال الأعلى عالميا

لقد تم إنجاز تقدم ملموس على الجبهتين الإقتصادية و الإجتماعية إضافة إلى الحقوق الأساسية و الحريات في الشغل. غير أنه لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به و هو ماتدركه حكومات شمال إفريقيا و شركائها. فنسبة بطالة الشباب في شمال إفريقيا لاتزال الأعلى عالميا. وقد كان الأمر كذلك مع نهاية العشرية الأولي من هذا القرن رغم تسجيل نسب نمو عالية ناهزت معدل 5 بالمائة. و منذ ذلك تحمل الشباب نتائج أعباء تباطئ الإقتصاد العالمي و مراحل الإنتقال ببلدان شمال إفريقيا. و اليوم إرتفت نسبة بطالة الشباب بشمال إفريقيا لتفوق بقرابة 5 بالمائة معدلات 2011 فثلث الشباب النشيطين عاطلون فيما يعاني ثلث الآخر من البطالة الجزئية أو العمل في وظائف غير مستقرة. في نفس الوقت لاتزال المشاركة الإقتصادية للمرأة في المنطقة الأدنى عالميا. ومن الواضح أن أزمة التشغيل هذه لها آثارها الواضحة على التوازن الإجتماعي و السياسي أو موجات الهجرة غير الشرعية.



أهداف المؤتمر:

يهدف المؤتمر اتمكين الحكومات و الشركاء الإجتماعيين و الشركاء الفنيين و الماليين الرئيسيين من :

– تقييم الإنجازات و التقدم الحاصل في مجال العمل اللائق بشمال إفريقيا

– إستعراض الظروف و التحديات و الفرص القائمة و المستقبلية

– التعلم من الشباب : قصص النجاح ، الأولويات و التحديات

– تأكيد إتجاهات إستراتيجية للتعاون من أجل التنمية و المساعدة الفنية

– إعتماد خارطة طريق بشأن تشغيل الشباب في شمال إفريقيا

و سيستعرض المؤتمر الوضع في شمال إفريقيا من مختلف أوجه التشغيل و الحماية الإجتماعية و المشاركة و الحقوق. و ستعرض الحكومات أهم إنجازاتها و أوليوياتها بالنسبة للمستقبل بحضور ممثلي أرباب العمل و النقابات العمالية. وسيكون على المشاركين في المؤتمر إعتماد خارطة طريق بشأن تشغيل الشباب في شمال إفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة. و ترتبط هذه المبادرة بالجهود العالمية لتنفيذ الهدف 8 من أهداف التنمية للالفية المبادرة العمل العالمية بشأن العمل اللائق للشباب و مبادةرة البنك الإفريقي للتنمية « وظائف للشباب في إفريقيا » و الحوار الوطني حول تشغيل الشباب في تونس أو برنامج تشغيل الشباب في مصر.

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– المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لأفريقيا، أبيدجان، كوت ديفوار

جوبراي بيرهان 0022587905779 guebray@ilo.org

– مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مصر

أسماء رزق 0020109976045 rezk@ilo.org

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