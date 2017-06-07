المغرب يحصل على جائزة دعم المساواة بين الجنسين في مجال بحوث علم المحيطات

حصل المغرب اليوم جائزة (بطل علم المحيط العالمي) وذلك على الفئة السادسة والتي تتعلق بدعم المساواة بين الجنسين في مجال علم المحيطات، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المحيط والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

واستلم الجائزة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي أعرب في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، عن سعادته للاعتراف بدور النساء وعملهن في مجال البحث العلمي، حيث إن ثلث الذين يعملون في مجال .البحث العلمي فيما يتعلق بالمحيطات في المغرب هم من النساء

كان المغرب قد انتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط، والذي تستمر أعماله حتى التاسع من حزيران يونيو، وتترأسه كل من فيجي والسويد.

ويشارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يقوده عزيز أخنوش، ويضم كلا من السيدين صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر المناخ في مراكش (كوب 22)، وعمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

المزيد في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة البيطار البغال مع السيد أخنوش.