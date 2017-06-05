عشية مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات: إعلان إرتفاع الإلتزامات الطوعية لحماية المحيطات إلى 600 إلتزام و الموافقة على نداء للعمل من أجل محيطات مستدامة

نيويورك، 5 يونيو – ينطلق اليوم بنيو يورك مؤتمر المحيطات الذي يجمع دول العالم من أجل الخروج بآلتزامات عملية لعكس نسق تدهور البيئة البحرية و العمل معا على تأمين إستدامة خدماتها التنموية في جميع القطاعات من صيد بحري و سياحة و تجارة دولية و غيرها.

و عشية المؤتمر أعلن تسجيل زيادة في عدد الالتزامات الطوعية باتخاذ تدابير لتحسين صحة المحيطات من جانب البلدان وقطاع الأعمال ومجموعات المجتمع المدني لتبلغ 600 إلتزاما.

و يتوقع أن يشهد عدد الإلتزامات الطوعية إرتفاعا مع بدء مؤتمر المحيطات غدا الاثنين 5 يونيو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك و الذي يحضره رؤساء الدول والحكومات والوزراء الى جانب الخبراء والشركات ومنظمات المجتمع المدنى لبحث الحلول التى تستعيد صحة محيطات العالم.

وتستهدف الالتزامات طيفا واسعا من مشاكل المحيطات تتراوح بين حماية الشعاب المرجانية وتعزيز مصائد الأسماك المستدامة والحد من التلوث البلاستيكي ومعالجة آثار تغير المناخ على المحيطات.

وقال بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة « إن مؤتمر المحيط هو المكان الذي نبدأ فيه حقا عملية عكس مسار التدهور الذي وضعته أنشطتنا المتراكمة على المحيط بتقديم إضافات لسجل الالتزامات الطوعية للمؤتمر وإيجاد حلول عملية لمشاكل المحيطات في أطار حوارات الشراكة؛ ومن خلال التأكيد على نداء المؤتمر للعمل، بدأنا عملية عكس هذه الأخطاء”.

وسينتج عن المؤتمر نداء للعمل اتفقت عليه البلدان للتو، http://bit.ly/2rzRT2q ، سيعتمد رسميا في ختام المؤتمر يوم الجمعة. وتشمل النتائج الإضافية خلاصة سبعة حوارات للشراكة تركز على الحلول والالتزامات الطوعية للعمل.

وقال وو هونغ بو الأمين العام للمؤتمر و وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

أن « المؤتمر سيبحث كيفية تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام « .

وأضاف أن المؤتمر سيتضمن جلسات عامة وسبعة حوارات تفاعلية مع أصحاب المصلحة المتعددين، والتي ستركز على غايات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة. وستهدف هذه الحوارات إلى توسيع وتكرار المبادرات الناجحة القائمة. وسوف تطلق شراكات جديدة من شأنها أن تعزز تنفيذ الهدف 14. »

ويشدد نداء العمل على ضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سيما الهدف 14، الذي يتناول القضايا البحرية. و يتضمن دعوة الدول لتنفيذ استراتيجيات صلبة وطويلة الأمد للحد من استخدام البلاستيك والجسيمات البلاستيكية اللدائن مثل الأكياس البلاستيكية وغيرها من البلاستيك ذي الاستخدام الواحد.

كما اتفقت البلدان على وضع وتنفيذ تدابير فعالة تسهم في الحد من تحمض المحيطات والسواحل، ومن ارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة درجات حرارة المحيطات، ومعالجة الآثار الضارة الأخرى لتغير المناخ على المحيطات. ويأخذ النداء في الاعتبار اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

ويشمل نداء العمل تدابير لحماية النظم الإيكولوجية الساحلية والمائية من الكربون مثل أشجار المنغروف والمستنقعات المدية والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، والنظم الإيكولوجية المترابطة على نطاق أوسع، فضلا عن تعزيز الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، بما في ذلك استعادة الأرصدة السمكية في أقصر وقت ممكن على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تنتج أقصى عائد مستدام. ويطلب من البلدان أن تحظر بشكل حاسم أشكالا معينة من دعم مصايد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر وغير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وسوف تستضيف حكومتا فيجي والسويد مؤتمر المحيطات، وهو أول مؤتمر للأمم المتحدة من نوعه بشأن هذه المسألة. وستبدأ فعالياته بحفل ثقافي خاص على الساعة التاسعة من صباح غد الإثنين 5 يونيو قبل الافتتاح الرسمي.

يرجى زيارة مواقع الويب التالية للحصول على معلومات عن الأحداث المعنية:

مؤتمر المحيطات: https://oceanconference.un.org/

مهرجان المحيطات العالمي: https://www.worldoceanfest.org/

يوم البيئة العالمي: http://worldenvironmentday.global/

اليوم العالمي للمحيطات: http://www.un.org/en/events/oceansday/

سدغ ميديا ​​زون: http://sdgmediazone.org/oceansconference/

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