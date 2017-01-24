الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد حوارا رفيع المستوى بشأن بناء السلام للجميع و خطة أهداف 2030 للتنمية المستدامة

الرباط، 24 يناير 2017– تعقد الجمعية العامة للأمم اليوم حوارا رفيع المستوى تحت عنوان « بناء السلام للجميع : أوجه التظافر بين خطة أهداف 2030 للتنمية المستدامة و السلم المستدام » بحضور 20 وزيرا و أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني و بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس لجنة بناء السلام

و سيناقش المشاركون الترابط بين أهداف التنمية المستدامة و السلم المستدام على مستوى البلد الواحد و طرق الاستفادة المثلى منها بشكل يساعد الدول الأعضاء و هيئات الأمم المتحدة و المجتمع المدني و باقي المعنيين من تنسيق و تعزيز جهودهم في تنفيد أهداف التنمية المستدامة و تحقيق السلم المستدام.

و تأتي مبادرة رئيس الجمعية العامة بقعد هذا الحوار رفيع المستوى في وقت تواجه فيه جهود الأمم المتحدة لمنع النزاعات و تحقيق أقصى قدر من فرص السلام المستدام في العالم تحديات صارت اليوم أكثر إلحاحا في ظل بروز نزاعات مسلحة تزداد تعقيدا و آستعصاء و أزمات إنسانية ناجمة عن حركات النزوح الكبرى للسكان بسبب النزاعات.

و سيحاول المشاركون تعميق فهم الصلات بين استدامة السلام وخطة للتنمية المستدامة 2030، واستكشاف السبل للاستفادة من أوجه التآزر بين قطبي هذه المعادلة و وضع مقاربة تنفيذ متماسكة ومتكاملة وشاملة بين الأطراف المعنية في مجالات السياسة والأمن والتنمية.

يرمي الحوار لبلوغ ثلاث أهداف رئيسية هي:

مزيد فهم الترابط بين السلم المستدام و خطة 2030 للتنمية المستدامة عبر أمثلة و تجارب ناجحة في الدول الأعضاء،

مناقشة الروابط بين التنمية و السلم المستدامين عبر غايات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بما فيها تلك المعنية بتعزيز المجتمعات السلمية و الشاملة، وتعزيز عملية صنع القرار في إطار شامل و تشاركي و تمثيلي على جميع المستويات، وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة والتصدي للأسباب الجذرية للنزاعات ،

مناقشة الدور الدي يمكن أن تلعبه النساء والشباب خاصة في جهود تنفيد خطة التنمية المستدامة 2030 و السلام المستدام.

و قد إلتزمت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بناءا على الدروس المستفادة من الجهود العالمية الحديثة في مجال السلم والأمن ، بمقاربة جديدة للسلام المستدام على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2282 (2016) وقرار الجمعية العامة 70/262 تقوم على منع نشوب و تصاعد و استمرار وتكرار النزاع و لمعالجة أسبابه الجذرية.

و تتطلب هده المقاربة تحقيق التكامل بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث :السلم والأمن ، وحقوق الإنسان ، والتنمية فضلا عن ضمان الملكية الوطنية الشاملة لعمليات بناء السلام. فاستدامة السلام هي في الآن نفسه تمكين للتنمية ونتيجة لها ، و تنعكس هذه الطبيعة المترابطة للسلم والتنمية في خطة 2030 للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في سبتمبر 2015.

يجدر التذكير بأن مبادرة الجمعية العامة بتنظيم هذا الحوار رفيع المستوى بشأن خطة التنمية المستدامة و السلام المستدام كان سبقها منذ بضعة أيام نقاش مفتوح على المستوى الوزاري بمبادرة من السويد حول موضوع « منع النزاعات و السلام المستدام » .

يمكن متابعة هدا الحوار رفيع المستوى غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك – الثانية ظهرا بتوقيت المغرب- على:

تلفزيون الأمم المتحدة : http://webtv.un.org

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