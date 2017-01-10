الأمم المتحدة تفتتح السنة الجديدة بالتركيز على منع النزاعات وبناء السلام المستدام

الرباط، 9 يناير 2017- (مركز الأمم المتحدة للإعلام)- تفتتح هيئات الأمم المتحدة أعمالها لعام 2017 بالتركيز على منع نشوب النزاعات. وسيشهد الشهر الحالي انعقاد حدثين هامين مخصصين لقضيتي منع النزاعات والسلام المستدام في إطار أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة.

أول المواعيد سيكون اليوم الثلاثاء حيث ينظم مجلس الأمن و بمبادرة من السويد ،التي تتولى الرئاسة لشهر يناير، نقاشا مفتوحا على المستوى الوزاري بشأن « منع النزاعات و السلام المستدام » برئاسة وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم .و يقدم الإحاطة الوحيدة خلاله الأمين العام الجديد للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش و الذي كان أعلن أن السلام سيكون أولى أولوياته على رأس المنظمة، و دشن ولايته بنداء من أجل السلام في العالم منذ اليوم الأول للسنة الجديدة

الموعد الثاني سيكون يوم 24 يناير حيث تنظم الجمعية العامة نقاشا رفيع المستوى حول الروابط بين السلام المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو ما يعرف بخطة 2030. و يتناول النقاش بالأساس الروابط بين التنمية المستدامة والسلام الدائم على الصعيدين العالمي ، وأيضا على المستوى الداخلي بالبلدان الأعضاء.

وتأتي اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن لعب دوره في منع نشوب النزاعات على نحو فعال. وقد شهد عدد ضحايا الحروب المدنيين ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة فيما بلغ عدد المشردين عبر العالم حاليا – ومعظمهم بسبب النزاعات – أكثر من 60 مليون شخص ، و هو أعلى رقم منذ فترة الحرب العالمية الثانية!

و يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لبذل مزيد من الجهود لمنع النزاعات على أساس مقاربة مستدامة. و قد كان دعا لدى أدائه اليمين يوم 12 ديسمبر، إلى إدماج منع النزاعات ضمن الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة.

وقبل ذلك دعا عند تقديم رؤيته كمرشح لمنصب الأمين العام في أبريل 2016 لتطوير بنية للسلام تكون عملية وحديثة وشاملة تندمج في إطارها أبعاد منع النزاعات وتسويتها مع حفظ السلام و بناء السلام والتنمية على المدى الطويل

وترى السويد في مبادرتها لتنظيم نقاش حول « منع نشوب النزاعات والسلام المستدام » فرصة للأمين العام الجديد لتقديم رؤيته وللتأكيد مرة أخرى على بعد الوقاية. كما ترى أنها تمثل فرصة للدول الأعضاء لمناقشة دعم مجلس الأمن لجدول أعمال السلام المستدام والتعاون بين مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة من أجل منع النزاعات بشكل ناجع ، إضافة إلى بحث القيادة السياسية التي يمكن أن تقدمها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمضي قدما في جدول أعمال السلام المستدام.