Mardi prochain : Un débat télévisé historique entre les candidats au poste de Secrétaire General des Nations Unies

Le premier débat télévisé jamais organisé entre les candidats au poste de Secrétaire général des Nations Unies aura lieu à New York mardi prochain sur initiative du président de l’Assemblée générale, Mogens Lykketoft.

Intitulé « Diriger les Nations Unies : une réunion-débat avec les candidats au poste de Secrétaire général », le débat sera diffusé en direct, depuis le Siège des Nations Unies, par la chaîne de télévision Al Jazeera, mardi 12 juillet 2016, de 18 à 21 heures, heure de New York, et sera rediffusé deux fois dans une version éditée.

Les candidats présents s’engageront dans une discussion ouverte à propos des défis et opportunités auxquels le Secrétaire général sera appelé à faire face. L’événement débutera avec un focus initial sur les droits de l’Homme mais continuera sur une large panoplie de sujets.

« Après plusieurs mois consacrés à rendre le processus de sélection plus ouvert et plus transparent, ce sera probablement la dernière chance d’entendre les candidats avant que le Conseil de sécurité ne commence à délibérer le 21 juillet », a fait remarquer M. Lykketoft.

Lykketoft a expliqué qu’un des objectifs de cette réunion-débat historique était d’éveiller l’intérêt du public sur les activités de l’Organisation et sur son prochain dirigeant.

Al Jazeera diffusera l’événement sur son réseau mondial et sur ses plates-formes numériques, à savoir Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic, Al Jazeera Mubashar, Al Jazeera Balkans et AJ+, ainsi que sur la version numérique d’Al Jazeera English (y compris la version mobile) et sur YouTube. AJ+, la plate-forme numérique des médias sociaux d’Al Jazeera, diffusera le débat en direct sur Facebook.

L’événement sera également diffusé sur la télévision de l’ONU, la télévision en ligne des Nations Unies et sur d’autres medias partout dans le monde.