L’ONU lance un appel mondial à la recherche de jeunes leaders exceptionnels pour atteindre les Objectifs de Développement Durable

Les jeunes leaders travailleront avec l’Envoyé du Secrétaire Général de l’ONU pour la jeunesse en vue d’éradiquer l’extrême pauvreté, de lutter contre le changement climatique et de réduire les inégalités.

15 Juin 2016, Siège des Nations Unies, New York, USA

Les Nations Unies lancent une nouvelle initiative de reconnaissance de jeunes leaders dans l’objectif d’éradiquer la pauvreté, lutter contre les changements climatiques et réduire les inégalités. Dirigée par le Bureau de l’Envoyé du Secrétaire Général de l’ONU pour la Jeunesse, l’initiative des Jeunes Leaders pour l’ONU récompense annuellement 17 jeunes leaders qui se sont distingués par leurs efforts dans la réalisation des Objectifs pour le Développement Durable.

Une première à l’ONU, l’initiative va souligner les actions exceptionnelles entreprises par les jeunes leaders pour aligner le monde sur une voie durable.

Entre 2016 et 2030, période au cours de laquelle les objectifs doivent être atteints, une nouvelle « classe » de 17 jeunes leaders sera annoncée suivie d’un nouvel appel aux nominations. Pendant leur mandat, les jeunes leaders travailleront en étroite collaboration avec l’Envoyé pour la Jeunesse et l’Organisation des Nation Unies en vue d’apporter leur soutien à la mobilisation d’autres jeunes autour de la mise en œuvre des Objectifs pour le Développement Durable.

La première classe de jeunes leaders sera annoncée en Septembre lors de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

« L’an dernier, les Etats Membres des Nations Unies ont adopté les Objectifs de Développement Durable, un agenda ambitieux pour la population et la planète. Afin de les atteindre, nous devons impliquer la jeunesse d’aujourd’hui et la sensibiliser à ces objectifs, afin qu’elle puisse se soucier de leur réussite et travailler activement vers leur réalisation», a déclaré l’Envoyé du Secrétaire Général de l’ONU pour la Jeunesse, Mr. Ahmad Alhendawi.

Les nominations sont dès à présent ouvertes sur le site web : www.sdgyoungleaders.org. Les différentes catégories incluent la Défense des Droits, les Arts, le Business, l’Entreprenariat, la Finance, les Medias, la Philanthropie, la Politique, le Sport, la Technologie et d’autres. L’appel aux nominations s’adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans, qui à travers le monde et dans différents domaines d’activité, sont les agents du changement pour un futur plus durable.

« A travers cet appel, j’invite le monde entier à nommer ces jeunes qui se sont distingués par leur exceptionnelle ingéniosité, leur ambition et leur esprit d’entreprise pour conduire le monde dans la voie du développement durable. C’est l’opportunité de reconnaitre et célébrer les jeunes leaders qui sont sur le point de changer le monde pour le meilleur », dit Alhendawi.

Les nominations seront ouvertes du 15 Juin au 15 Juillet 2016 à l’adresse suivante www.sdgyoungleaders.org . La classe de 2016 sera annoncée pendant l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies en Septembre 2016.

A propos des Objectifs pour le Développement Durable :

Le 1 Janvier 2016, les 17 Objectifs pour le Développement Durable (ODDs) de l’Agenda pour le Développement Durable de l’année 2030 – adoptés par tous les leaders à travers le monde en Septembre 2015 pendant un sommet historique – sont officiellement entrés en action. Pendant les quinze années à venir, accompagnées de ces nouveaux objectifs qui s’appliquent universellement a tous, nous devons mobiliser tous nos efforts pour éradiquer la pauvreté sous toute ses formes, lutter contre les inégalités et se battre contre le changement climatique.

A propos de l’Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse, Youth Envoy :

En 2013, le Secrétaire General de l’ONU a nommé Mr. Ahmad Alhendawi de Jordanie comme le tout premier représentant des jeunes et aussi comme le plus jeune des hauts officiers dans l’histoire de l’organisation. Le devoir de Mr. Alhendawi consiste à harmoniser les efforts du système de l’ONU pour le développement des jeunes, améliorer les réactions envers les besoin des jeunes, demander le respect des besoin de développement et les droits des jeunes, et aussi rapprocher le travail effectué pour les jeunes au sein de l’Organisation des Nations Unis vers ces derniers.

L’Envoyé du Secrétaire Général de l’ONU pour la Jeunesse joue aussi le rôle de conseiller auprès du Secrétaire General de l’ONU en ce qui concerne les problèmes liés aux jeunes.

