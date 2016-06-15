شريط فيديو جديد لموسيقى الهيب هوب يسلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة ويؤذن ببدء العد التنازلي لليوم الدولي للسلام بعد 100 يوم

أطلقت الأمم المتحدة اليوم شريط فيديو جديداً لموسيقى الهيب هوب بعنوان “أهداف التنمية المستدامة: تحسين الحياة في جميع أنحاء العالم” بمناسبة العد التنازلي لحلول اليوم الدولي للسلام بعد 100 يوم. الفيديو من إنتاج وكالة فلوكابيولاري بالشراكة مع قسم التوعية التعليمية التابع لإدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة، ويهدف الفيديو إلى تعريف الشباب في جميع أنحاء العالم بأهمية أهداف التنمية المستدامة والكيفية التي يمكنهم بها المساعدة في بناء السلام. الفيديو متوفر بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

وفي رسالة صدرت اليوم بهذه المناسبة من أجل إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية بتعزيز مفهوم السلام، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى يوم يتم فيه وقف إطلاق النار ونبذ العنف على صعيد العالم. إن موضوع هذا العام – أهداف التنمية المستدامة: بناء لبنات من أجل السلام – يسلط الضوء على الكيفية التي من شأن القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان الازدهار المشترك والواسع النطاق أن تسهم في تحقيق الوئام العالمي. وقال الأمين العام في الرسالة إنه “عندما يشعر الناس بالأمان في قدرتهم على إعالة أسرهم، وعندما تُتاح لهم فرصة التمتع بحياة صحية، وعندما يشعرون بأنهم بالفعل جزء من مجتمعاتهم، عندئذ تنحسر كثيراً احتمالات انخراطهم في الصراعات”. وأضاف الأمين العام قائلاً إن “السلام هو مثل الخيط المشترك بين جميع الأهداف السبعة عشر”.

شريط الفيديو هذا، الذي يحول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المتسمة بالتعقيد إلى أفكار سهلة الفهم للشباب في جميع أنحاء العالم، سوف يُلهم الجيل الناشئ بالعمل على دعم الخطة الإنمائية للأمم المتحدة، والتي تمثل عنصراً ضرورياً لتحقيق السلام.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54212#.V1_66-SMadE

وفي محاولة ذات صلة لتشجيع التعلم في جو مرح وبطريقة مبتكرة، أطلق اليوم قسم التوعية التعليمية مسابقة فيديو جديدة تتيح للشباب منصة للتعبير عن أفكارهم حول الكيفية التي يمكن بها لأهداف التنمية المستدامة المساعدة في بناء السلام. المسابقة مفتوحة للشباب من سن 15 إلى 24 عاما، والذين يمكنهم المشاركة بمقاطع فيديو مدتها 10-15 ثانية حول رؤيتهم للسلام المستدام. وسيتم نشر مقاطع الفيديو على قناة مخصصة للمسابقة على موقع يوتيوب وكذلك عرض المقاطع الفائزة في مؤتمر عالمي للطلاب يُبث عبر الفيديو في 16 سبتمبر/أيلول 2016 من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ولمشاهدة الفيديو ومعرفة المزيد عن المسابقة يُرجى زيارة صفحتها على www.un.org/en/events/peaceday/ . ويمكن للطلاب أيضا تبادل الأفكار من خلال تويتر باستخدام هاشتاج #peaceday.

اليوم الدولي للسلام، الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 21 سبتمبر/أيلول، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أطلقته في عام 1981. وتدعو الأمم المتحدة في هذا اليوم جميع الدول والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية طوال ساعات ذلك اليوم، وأن تحتفل به أيضاً من خلال التثقيف والتوعية العامة حول القضايا المتعلقة بالسلام. ويُخصص هذا اليوم الدولي لتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب وفيما بينها على حد سواء، وهو أمر يعتمد على التضامن الفكري والأخلاقي بين البشر. وفي هذا السياق يهدف اليوم الدولي إلى بناء ثقافة السلام التي يتم فيها تشجيع الحوار وحل الصراعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.

لقد أقرت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 أهداف التنمية المستدامة بالإجماع في مؤتمر قمة تاريخي في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015. ولمزيد من المعلومات حول الأهداف يُرجى زيارة

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

ويضع قسم التوعية التعليمية مواد تثقيفية حول الأمم المتحدة وينشرها للمعلمين والطلاب بجميع مستويات التعليم من أجل تعزيز فهمهم للقضايا ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة وحشد دعمهم لها.

فلوكابيولاري هو برنامج تعليمي قائم على الإنترنت ومُصمم لجميع الصفوف والمواد ويستخدم موسيقى الهيب هوب التعليمية لإشراك الطلاب وزيادة تحصيلهم. وقد استخدم معلمون في أكثر من 50 ألف مدرسة شرائط فيديو فلوكابولاري هذه المنتجة طبقاً لمعايير وكذلك أنشطتها التعليمية وعملياتها للتقييم التكويني من أجل تطوير مهارات القراءة والكتابة الأساسية ودعم التعليم في شتى المناهج الدراسية. لمزيد من المعلومات حول فلوكابيولاري يُرجى زيارة www.flocabulary.com

لاستفسارات وطلبات وسائل الإعلام يُرجى الاتصال بــ: برندن فارما في قسم التوعية التعليمية في الأمم المتحدة: هاتف: +1-212-9637238 varmab@un.org

مولي كرونين، مديرة العلاقات المجتمعية والشراكات في فلوكابولاري:

هاتف 1-718-852-0105 تحويلة 28 molly@flocabulary.com