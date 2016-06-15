دعوة من برنامج زمالة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني

يدعو برنامج زمالة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم إلى التقدم بطلبات للمشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم بين الثقافات من خلال الانخراط مع قادة المجتمع المدني من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقوم البرنامج على تنظيم زيارات متبادلة تستمر كل منها لمدة أسبوعين حيث يتم إرسال مشاركين من كل منطقة جغرافية إلى مناطق نظرائهم. ومن خلال غمر المشاركين في بيئات ثقافية متنوعة يهدف برنامج الزمالة إلى التصدي لبعض التصورات والمفاهيم وتفكيك الصور النمطية.

للراغبين في التقدم بطلبات للمشاركة يُرجى زيارة هذه الصفحة http://fellowship.unaoc.org/apply/

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 26 يونيه/حزيران 2016، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت جرينتش.