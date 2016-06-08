إجتماع 2016 رفيع المستوى بشأن إنهاء الإيدز

8يونيو 2016 – (مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالرباط) – ينعقد الإجتماع رفيع المستوى بشأن إنهاء الإيدز من8 إلى 10 يونيو بمقر الأمم المتحدة بنيو يورك. وينتظر أن يشد أنظار العالم لأهمية تسريع نسق الإستجابة للإيدز خلال السنوات الخمس القادمة لوضع العالم في مسار إنهاء الوباء بحلول سنة 2030 كجزء من خطة التنمية المستدامة.

يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع تقريره الذي سبق أن نشر في شهر افريل الماضي بشأن التقدم الحاصل في مكافحة الإيدز. وتشارك في الإجتماع الدول الأعضاء إلى جانب عديد الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويتضمن الإجتماع مجموعة من حلقات النقاش والأحداث الموازية التي ستغطي مسائل مختلفة. وسيتم بث كل هذه الإجتماعات والنقاشات بشكل مباشر على تلفزيون الأمم المتحدة على الأنترنتwebtv.un.org

كما ينتظر أن تعتمد الدول الأعضاء بيانا سياسيا بشأن إنهاء الإيدز ورفع نسق التقدم في تحقيق مجموعة من الأهداف في هذا المجال. ويمكن الإطلاع على مشروع وثيقة البيان السياسي على الرابط التالي باللغات الست للأمم المتحدة

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HLM_zero_draft

أبرز أهداف الأمم المتحدة لتسريع نسق إنهاء الإيدز في أفق سنة 2020 تتضمن خفض الإصابات الجديدة لأقل من 500 ألف و خفض الوفيات بسب الإيدز لأقل من 500 ألف و القضاء على التمييز و الوصمة التي يعاني منها المصابون بالإيدز.

يمكن أيضا الإطلاع على المزيد على موقع الحدث على الرابط التالي:

www.hlm2016aids.unaids.org